Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Беларусь попала в Топ стран с самыми красивыми невестами

Западный интернет-портал WMNlife назвал восемь стран, где мужчинам лучше всего искать вторую половинку для создания семьи.

Беларусь в этом, довольно субъективном рейтинге заняла 5-е место. 

Первые три позиции топ-8 заняли также бывшие советские республики - Украина, Эстония и Грузия. На 4-м месте разместилась Пуэрто-Рико, пишет thinktanks.by.

Ниже Беларуси оказались Литва, Босния и Хорватия.

К каждой стране, попавшей в топ, прилагается фотография местных красавиц и аннотация составителей. 

"Еще одна восточноевропейская страна, полная сексуальных, но одиноких женщин, - это Беларусь. Поскольку число мужчин в ней значительно ниже, чем у женщин, вы можете легко найти там девушку", - считают составители рейтинга. 

08:25 11/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Артем Агафонов
Чиновники усомнились в языковом референдуме?
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё