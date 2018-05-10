Беларусь попала в Топ стран с самыми красивыми невестами

Беларусь в этом, довольно субъективном рейтинге заняла 5-е место.





Первые три позиции топ-8 заняли также бывшие советские республики - Украина, Эстония и Грузия. На 4-м месте разместилась Пуэрто-Рико, пишет thinktanks.by





Ниже Беларуси оказались Литва, Босния и Хорватия.





К каждой стране, попавшей в топ, прилагается фотография местных красавиц и аннотация составителей.





"Еще одна восточноевропейская страна, полная сексуальных, но одиноких женщин, - это Беларусь. Поскольку число мужчин в ней значительно ниже, чем у женщин, вы можете легко найти там девушку", - считают составители рейтинга.