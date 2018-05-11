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В финале "Евровидения" белорусы смогут болеть за Рыбака

Вечером 10 мая в Лиссабоне состоялся второй полуфинал конкурса "Евровидение-2018". Из 18 участников жюри и зрители выбрали 10 финалистов.

Таким образом, победителями второго полуфинала стали следующие страны-участницы: Сербия, Молдова, Венгрия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения, Нидерланды. (Норвегию представляет певец белорусского происхождения Александр Рыбак, который выигрывал уже конкурс "Евровидение" в 2009 году.)

Не попали в финал Румыния, Сан-Марино, Россия, Грузия, Польша, Мальта, Латвия и Черногория, передает Еврорадио.

Победителями первого полуфинала 8 мая стали Австрия, Эстония, Кипр, Литва, Израиль, Чехия, Болгария, Финляндия, Ирландия.

Финал "Евровидения-2018" состоится 12 мая. Кроме победителей полуфинала в нем выступят представители стран-учредителей конкурса — Испании, Германии, Италии, Франции и Великобритании, а также представитель Португалии как страны-хозяйки.

Беларусь, за которую выступал украинский певец Alekseev, в финал не вышла.

08:15 11/05/2018






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