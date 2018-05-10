Как выглядит единый бренд Украины

Его будут использовать при оформлении как официальной продукции, например документов, так и рекламной.





Новый логотип представляет собой надпись «Ukraine NOW» с двумя — желтым и синим — цветными акцентами. Разработкой логотипа на волонтерских началах занималось киевское рекламное агентство Banda.









«Если мы сами не работаем над своим брендом, то люди, которые нас не знают, будут формировать представление об Украине спонтанно: где-то что-то услышал, увидел — и уже получил какое-то мнение о стране. Если мы никак не будем на это влиять, то такая оценка может оказаться негативной», — отмечает креативный директор Banda Павел Вржещ.





Он привел результаты исследований, которые показывают: иностранцы, никогда не бывавшие в Украине, имеют о ней в основном негативное представление, а самих украинцев считают закрытыми, агрессивными и нетолерантными. Те же иностранцы, которые побывали в Украине хотя бы раз, свое мнение кардинально меняют.









«Мы хотим, чтобы вторых было больше, чем первых, — говорит Вржещ. — Для этого мы и разработали новый бренд: чтобы показать, что Украина — открытая и современная страна. Дизайн получился довольно оптимистичным и ярким, в нем есть энергия молодости, энергия действия. Желтый цвет, словно маркер, подчеркивает слово „NOW“, а синяя форма напоминает уведомления, которые мы все знаем из онлайна. Это символ чего-то нового, важного, чего-то, что привлекает внимание. Бренд Ukraine NOW — это бренд страны, с которой хочется познакомиться».