Об этом TUT.BY сообщили адвокаты обвиняемого, которого судят за покушение на сотрудников колонии.





Молодому человеку предъявлено окончательное обвинение по ч.1 ст. 13 пп.10,16 ч. 2 ст. 139; ч.1 ст. 14 пп.1, 10, 16 ч. 2 ст. 139 и ч. 2 ст. 410 УК. Это приготовление к убийству и покушение на убийство двух человек в связи с их служебной деятельностью лицом, ранее совершившим убийство. А также нападение на представителя администрации исправительного учреждения со стороны осужденного.





По версии обвинения, утром 12 октября 2017 года во время вывода на прогулку Владислав Казакевич достал из рукава нож и напал на двух контролеров. Было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство двух человек. За это ему грозит вплоть до 25 лет колонии или пожизненное заключение.





Среди ряда экспертиз снова проводилась и психолого-психиатрическая. Вывод: на момент инкриминируемых деяний Казакевич мог в полной мере осознавать свои действия и руководить ими.





Суд над Владиславом Казакевичем начался в Могилеве 11 апреля. На процессе присутствует его отец. Сторону защиты представляют Александр Галиев, Татьяна Савицкая и Владимир Сташкевич. Последний представлял его интересы и во время суда по делу о нападении на посетителей в ТЦ «Европа». Они считают, что Владислав психически нездоров и его нужно лечить в специализированном учреждении.





Этой позиции придерживаются независимые эксперты, которые выступили в качестве свидетелей. «Владислав крайне опасен даже в условиях колонии», — сказал в суде российский эксперт, врач-психиатр Анатолий Кривошеев. Он считает, что у Влада — шизофрения, которая в условиях колонии усугубилась.





Позиция госэкспертизы иная. Казакевичу поставили диагноз «смешанное расстройство личности», который означает, что молодой человек руководит своими действиями и осознает их последствия. А значит, должен нести за них наказание.





Напомним, 8 октября 2016 года молодой человек с бензопилой устроил нападение в ТЦ «Европа», в результате которого погибла 43-летняя продавец Елена Александронец, еще две женщины пострадали. На момент совершения преступления фигуранту было всего 17 лет, суд приговорил его к максимально возможному наказанию для несовершеннолетнего — 15 годам лишения свободы.