Летом 1944 года оккупанты угнали Ольгу Буханову с ее детьми Марией и пятилетним Владимиром на принудительные сельскохозяйственные работы в Германии. Домой в Толочин Бухановы вернулись в 1945 году после освобождения проверки органами госбезопасности.





В 2003 году Буханов подал необходимые документы в республиканский фонд «Взаимопонимание и примирение», был признан пострадавшим от нацизма и получил соответствующую денежную компенсацию от Германии.





При этом, как отмечает Владимир Буханов, проблемы с получением компенсации у него не возникло — органы, занимавшиеся решением этих вопросов, как в Беларуси, так и в Германии, признали, что он действительно имеет на нее законное право.





А вот в органах социальной защиты Толочинского райисполкома, куда пенсионер обратился за удостоверением узника, ему отказали. Чиновники сослались на отсутствие точных свидетельств, подтверждающих факт пребывания в немецкой неволе пятилетнего белорусского мальчика.





Кроме того они указали, что город Арнсвальде, в котором Буханов вместе с сестрой и мамой был в нацистском рабстве в 1945 году отошел к Польше и теперь называется Хощно.





— Следовательно, — пояснили мне, — ваша семья если и была депортирована, то не в Германию, а в эту страну. А этот факт, увы, в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.07.2010 г. №1132, не позволяет считать вас малолетним узником. Смотрите, вот соответствующий документ, — приводит горькие слова пенсионера газета «Наша Талачыншчына».





Между тем, по словам Владимира Буханова, его пребывание в неволе Комитет государственной безопасности Республики Беларусь подтвердил. Теперь он думает обжаловать решение социальной службы Толочинского района в судебном порядке. «Если даже и не разрешится многолетняя проблема, хотя бы внимание привлеку к этой тематике», — пишет Буханов.





Кроме того пенсионер отмечает, что для получения статуса малолетнего узника нацизма по указанию социальных работников он несколько лет самостоятельно собирал необходимые документы. При этом многое из этой работы, в силу профессиональных обязанностей, должны были делать именно они, обращаясь за сведениями в органы государственной безопасности, Министерство обороны, архивы, музеи, созданные в местах размещения бывших фашистских лагерей.