Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Реформа образования Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Из-за наследства брат стукнул могилевчанина ломом по голове

Очередной случай семейных разборок.

Трагедия произошла в Могилеве. Пьяный 47-летний мужчина заявился к родному брату с железным гвоздодером и ударил того несколько раз по голове. Объяснил, что хотел убить старшего брата, потерпевшего могилевчанина 1966 года рождения, из-за того, что родители завещали ему большую часть дома.

Медбригада вовремя подоспела по вызову и оказала потерпевшему оперативную помощь, поэтому тот остался жив. Скорую вызвал сосед, услышавший крики.

Возбуждено уголовное дело, обвиняемый находится под стражей, назначен ряд судмедэкспертиз, уточнили в УСК по Могилевской области, пишет kp.by.

19:43 10/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Артем Агафонов
Чиновники усомнились в языковом референдуме?
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё