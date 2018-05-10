Из-за наследства брат стукнул могилевчанина ломом по голове

Трагедия произошла в Могилеве. Пьяный 47-летний мужчина заявился к родному брату с железным гвоздодером и ударил того несколько раз по голове. Объяснил, что хотел убить старшего брата, потерпевшего могилевчанина 1966 года рождения, из-за того, что родители завещали ему большую часть дома.





Медбригада вовремя подоспела по вызову и оказала потерпевшему оперативную помощь, поэтому тот остался жив. Скорую вызвал сосед, услышавший крики.



