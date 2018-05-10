Декретница из Лунинца лишилась денег в «Одноклассниках»

У УВД Брестского облисполкома сообщили подробности. 31-летняя жительница Лунинца сообщила в милицию, что принимала участие в игре в соцсети «Одноклассники» и выиграла 131 тысячу российских рублей. Для получения выигрыша ей необходимо было заплатить налог. Гражданке были предложены варианты оплаты, и она решила заплатить пластиковой карточкой. Женщина сообщила мошенникам реквизиты. В результате с карточки были списаны 259 рублей, а женщина осталась без выигрыша.





Возбуждено уголовное дело.





Правоохранители напоминают: чтобы не стать жертвой преступления и сохранить свои деньги, не передавайте карточку третьим лицам, не сообщайте реквизиты банковской платежной карты, пароли доступа к интернет-сервисам, сведения, поступающие на телефон в СМС, личные данные и копии документов.