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Декретница из Лунинца лишилась денег в «Одноклассниках»

Жительница Лунинца, находящаяся в декретном отпуске по уходу за ребенком, участвуя в игре, проводимой соцсетью «Одноклассники», стала жертвой мошенников.

У УВД Брестского облисполкома сообщили подробности. 31-летняя жительница Лунинца сообщила в милицию, что принимала участие в игре в соцсети «Одноклассники» и выиграла 131 тысячу российских рублей. Для получения выигрыша ей необходимо было заплатить налог. Гражданке были предложены варианты оплаты, и она решила заплатить пластиковой карточкой. Женщина сообщила мошенникам реквизиты. В результате с карточки были списаны 259 рублей, а женщина осталась без выигрыша. 

Возбуждено уголовное дело.

Правоохранители напоминают: чтобы не стать жертвой преступления и сохранить свои деньги, не передавайте карточку третьим лицам, не сообщайте реквизиты банковской платежной карты, пароли доступа к интернет-сервисам, сведения, поступающие на телефон в СМС, личные данные и копии документов. 

18:46 10/05/2018






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