Цистерна лежала посреди дороги, а все полосы трассы были залиты шоколадом. Пока пожарные устраняли последствия аварии, участок трассы между городами Вжесня и Слупца был закрыт, пишет Брестская газета





Водитель фуры, не справившийся с управлением и врезавшийся в ограждение, был доставлен в больницу с переломом руки. Других пострадавших в результате происшествия нет.





Начальник пожарной бригады сообщил, что спасатели связались с производителем шоколада, и он посоветовал смывать его с трассы теплой водой под напором. Пожарный добавил, что шоколад оказался «хуже, чем снег», так как жидкость становится липкой и по ней очень сложно ходить и ездить.