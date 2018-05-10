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Как выглядят более 20 тонн разлитого на трассе горячего шоколада - видеофакт из Польши

Грузовик с цистерной горячего шоколада перевернулся на трассе A2 на западе Польши, перекрыв движение и вызвав пробку.

Цистерна лежала посреди дороги, а все полосы трассы были залиты шоколадом. Пока пожарные устраняли последствия аварии, участок трассы между городами Вжесня и Слупца был закрыт, пишет Брестская газета.

Водитель фуры, не справившийся с управлением и врезавшийся в ограждение, был доставлен в больницу с переломом руки. Других пострадавших в результате происшествия нет.

Начальник пожарной бригады сообщил, что спасатели связались с производителем шоколада, и он посоветовал смывать его с трассы теплой водой под напором. Пожарный добавил, что шоколад оказался «хуже, чем снег», так как жидкость становится липкой и по ней очень сложно ходить и ездить.

17:45 10/05/2018






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