Михалок и Гурков рекламируют российский «Альфа-Банк»
«Альфа-Банк» выпустил рекламу с участием известного белорусского спортсмена Виталия Гуркова и саундтреком «Родной край» группы «BRUTTO».
Рекламный ролик #СМЕЛЕЕ был опубликован на youtube-канале INSYNC TV, принадлежащим «Альфа-Банку».
«Альфа-Банк» — крупнейший коммерческий российский банк. 99,89% акций банка принадлежат «Альфа-Групп» ABH Financial Limited (Кипр): этим пакетом акций владеют или контролируют Михаил Фридман (32,86%), Герман Хан (20,97%) и Алексей Кузьмичев (16,32% ). Остальные акции принадлежит более мелким инвесторам.
В 2018 году Михаил Фридман и Герман Хан попали в «кремлевский» санкционный список США, напоминает Белсат.
17:41 10/05/2018
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