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Фотофакт: мусор из Украины перекрыл реку в Словакии

Такого масштабного мусорного затора местные экологи не видели уже лет 30. Куча пластикового мусора имеет 100-200 м в длину и постоянно растет.

Шокирующие фотографии обнародовали недавно венгерские и словацкие СМИ – реку Бодрог полностью заполнило мусора, в основном пластиковые бутылки, мусорные мешки и различные бытовые отходы. Об этом сообщает Мукачево.net.


Бодрог – приток Латорицы, что несет свои воды из Закарпатья через территорию Словакии и Венгрии. Поэтому местные экологи предполагают, что мусор приплыл именно из Украины.

– Такого мы не видели лет 30-ть. Пробка из пластика в настоящее время имеет 100-200 метров в длину и постоянно растет. Сейчас он находится в устье Бодрог, а дальше двинется в сторону Венгрии, – говорит один из местных активистов.


Петер Часар, который опубликовал фотографии в социальной сети говорит, что в Украине “не могут решить даже вопрос с перевозкой пассажиров, не то, что с сортировкой отходов”.

Специалисты по охране водных ресурсов предполагают, что если в ближайшие дни поднимется уровень воды вследствие осадков, то мусорного завала Венгрии не избежать.

16:28 10/05/2018






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