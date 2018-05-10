Лингвист объяснил, почему белорусский язык смешит россиян

Антон Сомин родился в Минске, но теперь работает в Москве, является научным сотрудником Школы филологии Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики» и Российского государственного гуманитарного института, пишет TUT.by





Как подчеркивает Сомин, такая реакция на белорусский язык — совершенно нормальная, потому что многие родственные языки звучат смешно для их носителей.





— Например, испанцам будет смешон каталонский и казаться странным португальский. Шведы будут издеваться над датским языком, для финнов будет смешной эстонский, для эстонцев — финский, а для носителей многочисленных немецких диалектов будет смешным баварский диалект.





Лингвист объясняет такую реакцию работой человеческого мозга. Людей пугает либо кажется смешным и странным то, что кажется очень близким к привычному, но все-таки отличается от него.





— Например, когда мы смотрим на кота, который сидит, как человек, или на мышь, которая держит что-то в своих маленьких лапках. Для нас это выглядит очень смешно, так как выглядит очень по-человечески.





По мнению Сомина, то же самое происходит и с родственными языками.









— Они звучат для нас так, как будто человек, который говорит на родственном языке, стремится говорить по-нашему, но делает все время какие-то ошибки, будто делает пародию на наш язык — поэтому это звучит смешно. (…). В случае белорусского языка смешной кажется не только речь, но и орфография. Например, когда вы приезжаете на вокзал в Минск, первое, что вы видите — большая надпись «Выхад у горад» через букву «а». Это кажется смешным: как будто писал первоклассник, который не знает правил.





Как подчеркивает Андрей Сомин, не стоит думать, что это работает только в одну сторону. Он уверен, что если бы белорусы не знали русский язык с детства, он бы также, скорее всего, казался им смешным. Лингвист приводит пример, когда еще в начале 20 века на западе и юге Беларуси деревенские дети, говорившие по-белорусски, издевались над детьми, которые, например, приезжали из города и пытались с ними говорить по-русски.





— Все относительно, — говорит в финале своего выступления Сомин, — может быть, в какой-то параллельной вселенной история Средневековья пошла немного другим путем — и это русский считается диалектом белорусского, и белорусы смеются над ним?