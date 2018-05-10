На третьей линии метро появятся поезда на автопилоте

– Вагоны для этого уже изготавливает ЗАО «Штадлер Минск». Машинист в кабине электрички будет исполнять только контролирующие функции, – рассказал Непочелович.









Также он напомнил, что на станциях установят защитные экраны – ДАС. Они призваны исключить варианты случайного падения людей на рельсы.





– Высота ДАС – 170 см. Ориентировочная стоимость изготовления и монтажа «под ключ» станционного комплекса составляет около миллиона долларов. На постсоветском пространстве лишь на одной станции в Санкт-Петербурге был установлен короткий защитный экран, но дальнейшего развития проект так и не получил, – рассказал Непочелович.