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Житель Гродно потерял $900, заказав игровые приставки в Африке

Очередной факт мошенничества зарегистрирован в сети Интернет.

На этот раз опростоволосился 24-летний житель города Гродно, безответственно отправивший свои деньги в Нигерию. Парень решил приобрести игровые приставки Sony, но дешевле, чем по рыночным ценам.

Продавец из Африки значительно демпинговал по сравнению с остальными продавцами, чем и вызывал интерес молодого человека, причем настолько, что тот сразу перевел 900 долларов США за рубеж, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Парень хотел получить несколько приставок, но так и не дождался их.

По статье “Мошенничество” возбуждено уголовное дело.

16:07 10/05/2018






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