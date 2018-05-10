Житель Гродно потерял $900, заказав игровые приставки в Африке

На этот раз опростоволосился 24-летний житель города Гродно, безответственно отправивший свои деньги в Нигерию. Парень решил приобрести игровые приставки Sony, но дешевле, чем по рыночным ценам.





Продавец из Африки значительно демпинговал по сравнению с остальными продавцами, чем и вызывал интерес молодого человека, причем настолько, что тот сразу перевел 900 долларов США за рубеж, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.





Парень хотел получить несколько приставок, но так и не дождался их.





По статье “Мошенничество” возбуждено уголовное дело.