Какой стыд! Ветерана поздравили сухпайком с просроченным печеньем

Об этом TUT.BY рассказал внук фронтовика Вадим Симоненко.









Судя по наклейке на упаковке, срок годности печенья истек 1 апреля. В посылку также упаковали банку тушенки, пару банок гречневой каши, несколько пакетиков чая и сахара.





Кто принес подарок ветерану, дедушка, которому 95 лет, по словам внука, не понял — выслушал поздравления, поблагодарил и принял коробку. На ней написано: «Вооруженные силы. Общевойсковой рацион питания».