В Слуцке «идеолог» сняла с ребёнка георгиевскую ленту

Шестиклассница вместе с ровесниками стояла вдоль дороги и готовилась встречать шествие, приуроченное ко Дню Победы.





На это мероприятие их отправили от СШ № 9. На груди у девочки, по словам её отца, висела георгиевская лента с цветами яблони. К ней подошла женщина, сняла бутоньерку и отправилась дальше проверять остальных школьников.





Родители девочки догнали её, спросили, кто она такая и почему это сделала. Женщина представилась «идеологом» и объяснила свой поступок тем, что «у нас в Беларуси своя идеология».





«Я ей сказал, что Победа общая и символ её один. Мы готовили ребёнка к празднику, а вышло очень некрасиво», — сказал в беседе с корреспондентом газеты «Кур’ер» Геннадий Дубовский, отец девочки.





Геннадий Дубовский пояснил, что дети приходили со своими шариками и бутоньерками. Им никто не говорил, должны ли вообще бутоньерки украшать одежду или эти украшения должны выглядеть как-то определённо.





От школы им только выдали флажки, которые после шествия забрали обратно.





Весь разговор с «идеологом» Геннадий Дубовский записал на видеокамеру телефона.









Расшифровка беседы:





— Мне интересно, вы что националист? — спрашивает подошедший отец школьницы.

— Нет, я не националистка, я идеолог, — отвечает случчанка.

— Это же символ Победы.

— Ну и что. У нас в Беларуси своя идеология. Понимаете?

— Это общая идеология…

— … Давайте не будем сегодня ругаться…

— … И Победа общая, одна на всех…

— … Согласна…

— … Это символы Победы…

— Вы можете носить, но у пионера, у которого белорусский пионерский галстук, должна быть белорусская символика Победы.

— Символика Победы общая для всех! Нету белорусской символики Победы.

— Я не буду с вами ругаться. Открывайте документы и читайте.

(— У Александра Григорьевича половинка георгиевская, половинка государственная, — в разговоре участвует мать ребёнка)

— Я снимаю сейчас. Этот вопрос мы поднимем. Я на сайт президента отправлю это видео. Победа общая и символы Победы не могут быть белорусскими, — продолжает отец школьницы.

— Вы у меня разрешения не спросили снимать, — делает замечание методист.

— А мне это не надо. Это публичная съёмка. Мы участники этого.

— Вы меня должны предупредить, прежде чем снимать.

— А я вас предупредил. Я к вам подошёл (неразборчиво) фотоаппарата… Символ беларуской Победы… Беларусы отдельную Победу одержали…

— Не беларуской Победы, а символ беларуской идеологии… — поправила его случчанка.

(— Бутоньерки могут быть разные, наши деды воевали… — говорит мать ребёнка)

— Могут быть. Я с вами не спорю…





Андрей Неделько, начальник отдела образования, спорта и туризма Слуцкого райисполкома, посмотрел видео случчанина и прокомментировал его:





«Наша методист достойно повела себя в этой конфликтной ситуации. Она разговаривала с родителями вежливо и без агрессии. Георгиевскую ленту с цветами яблони сняла по той причине, что у пионеров должен быть единый стиль одежды на параде. Такая задача ставилась руководителям учреждений, которые выставляли детей вдоль дороги для встречи шествующих.





Если бы мы знали, что для родителей девочки, у которой забрали ленту, это принципиальная позиция, взяли бы на её место другого ребёнка. Мы ни в коем случае не препятствуем помнить о Победе. В любое другое время, вне участия в государственных праздниках, пожалуйста, носите георгиевскую ленту. Но у организаторов официального мероприятия есть свои требования к его проведению, и участники должны это понимать”.





Откуда взялось повальное увлечение георгиевскими лентами





В 2005 году российское агентство международной информации «РИА Новости» придумало некоммерческую акцию «Повяжи георгиевскую ленту», сообщает«Настоящее время». Тогда директор медиапроектов агентства Наталья Лосева вместе с коллегами к 9 Мая придумали акцию «Повяжи георгиевскую ленту» как знак памяти о павших героях Великой Отечественной.





Некоммерческая акция быстро набрала популярность. Частные компании, недолго думая, подхватили тренд массовым производством, дизайнеры начали шить одежду с оранжево-жёлтыми принтами, виниловые «ленты» клеили на автомобили, заведения — от закусочных до стрип-баров — использовали в рекламе.





После 2014 года страны бывшего СССР стали отказываться от использования георгиевской ленты как символа российской пропаганды.





В 2015 году в Беларуси георгиевскую ленту заменили на «Цветы Великой Победы». Такое решение предложил Александр Лукашенко после того, как ему её презентовали активисты БРСМ. С того времени участники официальных мероприятий в Беларуси, посвящённых Дню Победы, используют ленту с цветами яблони.





Другие страны тоже придумали новые символы Победы: в Кыргызстане оранжево-чёрное сочетание заменили на цвета государственного флага — красный и жёлтый, в Узбекистане предложили ленточки с изображением узбекского государственного флага, в Казахстане — голубую ленту с традиционным казахским орнаментом.