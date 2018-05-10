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«Мне 71 год, это нормально!» — увидев милицию, житель Орши стал качаться в грязи

В начале мая пожилой оршанец перешел проезжую часть вне пешеходного перехода. Когда к нему подошли милиционеры, мужчина неожиданно лег на землю и стал качаться в грязи. Имя свое называть категорически отказался.

Он потребовал вызвать скорую. Но врачи проблем со здоровьем не выявили.

В результате мужчину доставили в отделение. По отпечаткам пальцев установили личность. Оказалось, что мужчине 69 лет.

"Наша Нива"
12:21 10/05/2018






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