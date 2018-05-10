Radio Svaboda svaboda.org

«Мне 71 год, это нормально!» — увидев милицию, житель Орши стал качаться в грязи

В начале мая пожилой оршанец перешел проезжую часть вне пешеходного перехода. Когда к нему подошли милиционеры, мужчина неожиданно лег на землю и стал качаться в грязи. Имя свое называть категорически отказался.