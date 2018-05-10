В Беларуси в ближайшие дни сохранится теплая погода

В пятницу, 11 мая, будет преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха составит 7-13 градусов со знаком плюс (на северо-востоке местами до 2-6 градусов), днем ​​— от +18 до +24 градусов.





В субботу, 12 мая, кратковременные дожди возможны в отдельных районах на юго-востоке Гомельской области. В ночные часы будет от +3 до +8 градусов, в дневные — 20-25 тепла.





В воскресенье, 13 мая, ночью осадки прогнозируются преимущественно в Гомельской области, днем ​​— почти по всей стране. Местами возможны грозы. Температура воздуха ночью составит от +6 до +12 градусов, днем ​​— от +16 на Гомельщине до +23 на северо-западе Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на синоптиков.