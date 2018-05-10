11-классница в Бресте разбилась насмерть, упав с 14 этажа

Трагедия произошла в Бресте днем 9 мая. Школьница разбилась насмерть, упав с 14-го этажа. 17-летняя девушка училась в 11 классе - в этом году она должна была окончить школу.





- Около 15.55 прохожие заметили труп девушки. Выяснилось, что она выпала с 14-го этажа общего балкона. От полученных травм она скончалась на месте, - сообщает belta.by со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.





Подробности трагедии не сообщаются, предварительная версия гибели школьницы также пока не называется.





- Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, - добавили в УВД.