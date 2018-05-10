На начало этого года 71 тысяча белорусов получали социальную пенсию. Напомним, что эти выплаты назначают нетрудоспособным гражданам, не получающим трудовую пенсию. То есть белорусы, которые не выработали страховой стаж, не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут назначить только социальную.





Оформить социальную пенсию могут мужчины с 65 лет, женщины — с 60 лет. Ее размер составляет 50% от бюджета прожиточного минимума. Напомним, социальные пенсии выросли с 1 мая и составляют 103,29 рубля.





Ранее в Минтруда, затрагивая вопрос социальных пенсий, отмечали, что о том, «как ты будешь жить в старости, надо думать уже в молодости».





— Часто на приемах граждан сталкиваешься с теми, кто не наработал страховой и трудовой стаж, получает маленькую социальную пенсию и спрашивает: «Как на эти деньги можно прожить?». Официальная занятость создает подушку безопасности для граждан в старости, — отмечала ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.









До 2014 года страховой стаж, который учитывается при определении права на трудовую пенсию, составлял 5 лет. А с 1 января 2014 года его увеличили до 10 лет, через год — до 15 лет. В 2015 году он уже составлял 15 лет и 6 месяцев. С начала этого года страховой стаж подняли еще на полгода, теперь он составляет 16 лет и 6 месяцев. Ежегодно эта планка будет увеличиваться на 6 месяцев — до 20 лет. При назначении пенсии в 2025 году и позднее потребуется наличие страхового стажа не менее 20 лет.





Напомним, в Беларуси сокращается число работающих пенсионеров. В 2017 году 646 тысяч белорусов продолжали трудиться после выхода на заслуженный отдых. Это на 20 тысяч меньше, чем годом ранее.





В планах правительства на этот год, чтобы средняя пенсия составляла 40% от средней зарплаты по стране. В марте этот показатель составлял 34%. К примеру, в Гомельской области данное соотношение равно 39%, а в Брестской — 38,2%.