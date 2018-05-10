Игорь выясняет отношение руководства гор- и райисполкомов к предложению сделать обязательным размещение информации как русском, так и белорусском языке на упаковках товаров, продаваемых в Беларуси, пишет "Наша Нива"





На днях Случак получил ответы из Барановичей: от городских и районных властей. Ситуация нетипичная — мнения абсолютно не совпадают.









Барановичский горисполком в письме отмечает, что поддерживает меры, способствующие закреплению равноправия обоих государственных языков. Но считает, что изменения, о которых говорит Случак, повлекут дополнительные расходы для производителей, которым придется приобрести дорогостоящее оборудование, чтобы разместить информацию на обоих языках. Горисполком не берется сказать однозначно, поддерживает или не поддерживает подобные изменения, а лишь указывает на необходимость «тщательного анализа и экспертизы».









В то время как Барановичский райисполком считает предложение обоснованным и однозначно «выражает свою поддержку».



