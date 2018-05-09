Брестский музей поставили в один ряд с музеем Скотланд-Ярда
Американский журнал Mental Floss рассказал своим читателям о семи музеях мира, посвященных теме преступления и наказания.
В этот список попал и филиал Брестского областного краеведческого музея под названием «Спасенные художественные ценности», открытый в 1989 году.
Как пишет журнал, данное учреждение, известное также под названием музея конфискованного искусства, – памятник человеческой изобретательности, как со светлой, так и с темной стороны.
В музее собрано более 300 предметов, включая русские иконы 16 столетия, изделия из фарфора и нефрита. Все это появилось здесь благодаря контрабандистам.
Они использовали хаос, возникший после распада Советского Союза, чтобы незаконно переправлять бесценные предметы искусства через границу, рассказывает Mental Floss.
Часть экспозиции музея. Фото: brokm.by
Брест был одним из популярных пунктов перевалки, и контрабандисты проявляли чудеса смекалки: так, один из наборов античной мебели был спрятан в контейнерах с сухим молоком.
Но таможенники со временем научились разгадывать эти загадки, и в итоге в Бресте возник этот музей, чтобы восстанавливать, хранить и выставлять конфискованные ценности.
В перечень музеев, о которых написал журнал, кроме брестского, вошли также, например, музей криминалистки Скотланд-Ярда, музей мафии в Лас-Вегасе и музей ЦРУ.
Источник: belmir.by
09:12 10/05/2018
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