Британские ученые нашли новые виды морских животных и растений

Об этом сообщила британская газета Daily Telegraph.





Ученые нашли в этом месте неведомые до сих пор виды ракообразных, водорослей, а также двухметровый черный коралл. И это не первая подобная находка в этом году. В феврале международная команда океанологов обнаружила в глубинных водах Индийского океана рядом с австралийским побережьем пять новых видов рыб.





Новые виды рыб нашли в Карибском море океанологи из Смитсоновского института тропических исследований в Панаме и Национального музея естественной истории США. Около трех десятков видов обнаруженных ими рыб до сих пор не были известны науке.