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Британские ученые нашли новые виды морских животных и растений

Ученые из Оксфордского университета в результате совместных исследований с сотрудниками британской некоммерческой организации Nekton, занимающейся изучением мирового океана, на глубине 130-300 м в так называемой зоне затухания солнечного света, обнаружили около 100 новых видов животных и растений около побережья Бермудских островов.

Об этом сообщила британская газета Daily Telegraph. 

Ученые нашли в этом месте неведомые до сих пор виды ракообразных, водорослей, а также двухметровый черный коралл. И это не первая подобная находка в этом году. В феврале международная команда океанологов обнаружила в глубинных водах Индийского океана рядом с австралийским побережьем пять новых видов рыб. 

Новые виды рыб нашли в Карибском море океанологи из Смитсоновского института тропических исследований в Панаме и Национального музея естественной истории США. Около трех десятков видов обнаруженных ими рыб до сих пор не были известны науке. 
07:07 10/05/2018






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