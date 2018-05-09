Два жителя Брестского района застрелили оленя в Беловежской пуще

Об этом сообщил официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.





Сотрудники ГАИ остановили вблизи деревни Белево Каменецкого района Audi 100. В машине ехали двое мужчин 1980 и 1977 годов рождения. Правоохранители попросили водителя предъявить документы, но вместо этого он нажал на газ и попытался скрыться.





Погоня была недолгой, нарушителей задержали. В багажнике, как оказалось, они перевозили тушу благородного оленя. Документов на добычу животного у жителей Брестского района не оказалось.





При проверки выяснилось, что оленя браконьеры застрелили на территории Белянского лесничества. Своими действиями они причинили национальному парку «Беловежская пуща» ущерб на сумму более 7,3 тысяч рублей. Помимо туши изъяты ружье, стреляная гильза и фрагменты шкуры животного.





Мужчины задержаны. Каменецкий районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.4 ст. 282 (незаконная охота) УК. Оба фигуранта ранее были судимы.



