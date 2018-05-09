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AirBaltic устраивает распродажу: билеты от 19 евро

Авиакомпания airBaltic опубликовала расписание рейсов на зиму 2018/2019 и предлагает покупать билеты заранее, чтобы сколько-нибудь сэкономить, пишет 34travel.

Акция airBaltic действует по 13 мая включительно. Придумать себе планы на зиму и закупиться у самой пунктуальной авиакомпании в мире (как утверждается на ее сайте) можно до 23:59 (GMT+2). То есть, осталось еще 4 полных дня и несколько часов.

Билеты распродают на даты с 5 ноября 2018 года по 24 марта 2019 года. Предлагают брать в одну сторону или туда-обратно. Налоги включены в итоговую стоимость. Количество мест по промо-ценам ограничено.

В распродаже участвуют только билеты Basic. Они не подлежат обмену и возврату, однако при желании можно перестраховаться, купив дополнительную услугу «Гарантия изменения рейса» .

Самые дешевые варианты:

Из Вильнюса: Таллин, Рига, Берлин — 19 евро; Париж, Мюнхен — 39 евро;

Из Риги: Вильнюс, Паланга — 19 евро;

Из Таллина: Рига, Лондон — 25 евро; Берлин, Осло — 29 евро; Стокгольм — 35 евро; Вена — 39 евро;

Из Москвы: Милан, Мюнхен — 69 евро;

Из Санкт-Петербурга: Киев, Милан, Зальцбург — 79 евро.

The Village
21:46 09/05/2018






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