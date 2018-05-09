AirBaltic устраивает распродажу: билеты от 19 евро

Акция airBaltic действует по 13 мая включительно. Придумать себе планы на зиму и закупиться у самой пунктуальной авиакомпании в мире (как утверждается на ее сайте) можно до 23:59 (GMT+2). То есть, осталось еще 4 полных дня и несколько часов.





Билеты распродают на даты с 5 ноября 2018 года по 24 марта 2019 года. Предлагают брать в одну сторону или туда-обратно. Налоги включены в итоговую стоимость. Количество мест по промо-ценам ограничено.





В распродаже участвуют только билеты Basic. Они не подлежат обмену и возврату, однако при желании можно перестраховаться, купив дополнительную услугу «Гарантия изменения рейса» .





Самые дешевые варианты:





Из Вильнюса: Таллин, Рига, Берлин — 19 евро; Париж, Мюнхен — 39 евро;





Из Риги: Вильнюс, Паланга — 19 евро;





Из Таллина: Рига, Лондон — 25 евро; Берлин, Осло — 29 евро; Стокгольм — 35 евро; Вена — 39 евро;





Из Москвы: Милан, Мюнхен — 69 евро;





Из Санкт-Петербурга: Киев, Милан, Зальцбург — 79 евро.