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Гродненцы - молодцы! Десятки людей устроили очереди на автомойках, чтобы собрать средства для детского дома

В Гродно две городские автомойки провели акцию в поддержку детей инвалидов из дома-интерната. Идея заключалась в том, что все вырученные в этот день средства направить на покупку оборудования для развития мышцы рук и мелкой моторики.