Гродненцы - молодцы! Десятки людей устроили очереди на автомойках, чтобы собрать средства для детского дома
В Гродно две городские автомойки провели акцию в поддержку детей инвалидов из дома-интерната. Идея заключалась в том, что все вырученные в этот день средства направить на покупку оборудования для развития мышцы рук и мелкой моторики.
"Очереди на обе мойки были практически с самого открытия и до закрытия. Мы благодарим всех, кто приехал, немного подождал и присоединился к акции! За день две мойки обслужили 83 автомобиля, причем многие специально заказывали не просто мойку, а более дорогостоящие услуги и делали это целенаправленно. Были даже такие ребята, которые заказывали и оплачивали несколько видов услуг, но специально пользовались не всеми. Социальная активность в чистом виде, мы гордимся гродненцами", - рассказали AutoGrodno.by организаторы.
Всего нужно собрать 10 тысяч рублей. За один день сделать это не удалось, поэтому акция повторится 1 июня. К благотворительности планируется привлечь и другие объекты.
07:43 10/05/2018
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