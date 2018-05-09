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«Спасибо всем огромное за поддержку! Я знаю, что очень многие вчера были со мной, и это чувствовалось. Безумно рад, что в моей жизни закончился этот этап и начинается новый», — написал исполнитель в соцсетях.





Продюсер певца Олег Боднарчук был более многословен. Он поблагодарил фанатов «за поддержку в любом виде, котором вы ее проявили по отношению к нашей команде», и отметил, что поучаствовать в «Евровидении» — это как «закончить три института сразу».





— Я очень благодарен судьбе, что этот диплом в кармане у нашей команды. Это сделало нас сильнее и грамотнее и начать «сначала» будет даже интереснее с позиции нового знания и нового подхода. Последние полгода, несмотря ни на какие неурядицы, проходили для нас в большой радости: мы соревновались, побеждали, ездили по разным странам, выступали, проверяли себя на совершенно незнакомой публике, усиленно учили английский и занимались вокалом 24 часа в сутки, много говорили, изучали. Не замечали плохих новостей, каких-то жалоб, неутешительных прогнозов и, заметьте, не ответили ни на одно оскорбление, прозвучавшее в наш адрес (а это для меня лично большое достижение). Все, что мы накопили за этот период, — это наш опыт, наш багаж и наши знания. Мы их ценим, будем использовать в своей работе и будем идти дальше. Спасибо всей команде! Особенное спасибо, Никита Алексеев, за то, что не побоялся, за то, что боролся, за то, что под конец подготовки мы тебя не узнали и увидели перед собой совершенно другого артиста: сильного, смелого, умного и целеустремленного, — написал Олег Боднарчук на своей странице в Facebook.





Он пожелал своему подопечному «правильно воспользоваться» одержанной победой над собой, сообщает tut.by

Первый полуфинал в Лиссабоне прошел 8 мая. В нем среди 19 участников был и представитель Беларуси украинский певец Alekseev. В финал вышли 10 исполнителей, Alekseev’а среди них не оказалось.









Многие отмечали его слабое пение, а также сильное волнение, с которым, видимо, исполнитель так и не смог справиться. Сколько баллов получил Alekseev, станет известно после финала, который пройдет 12 мая.





10 мая в Лиссабоне пройдет второй полуфинал, в котором выступит уроженец Беларуси Александр Рыбак, представляющий Норвегию.



