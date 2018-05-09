И если мир понемногу учится говорить о женской роли в военной истории, то поверить во вклад в борьбу с фашизмом людей за пределами СССР многим по-прежнему непросто.





Репутационный технолог и PR-специалист Анна Мирочник постаралась разобраться, в чем заключается опасность философии «народа-победителя», пишет lady.tut.by









Суд над Элизабет Глоден. Женщину, её мать и мужа обвинили в попытке покушения на Гитлера. В результате все трое были обезглавлены 30 ноября 1944 года.

— За любой идеологией всегда стоит сумма культурных привычек нации.





Поэтому больше всего в рассуждениях о Второй мировой войне меня поражают две вещи:





1. Радикальное осуждение и лишение человеческого статуса всех, кто был вынужден работать на захватнический режим;





2. Настроение «вот это мы им наподдали! Мы — народ-победитель! Можем повторить!».





Задор победителей и радикальное осуждение тех, кто по воле рока не вписался в героический шаблон, несут в себе невероятную опасность. Ведь не бывает героев без побежденных и патрициев без плебеев.





Сама фигура речи «народ-победитель» оскорбляет память каждого, кто погиб в той войне, но по-русски не говорил. Советский Союз понес колоссальные человеческие потери. Но во Второй мировой участвовало 62 государства, поэтому ужас и разруха не ограничились только русскоязычными территориями. Гибли и в далекой Австралии, и среди сказочных пейзажей Таиланда, и в холеной Великобритании — и судьба каждой женщины того времени связана с войной.





Если есть народ-победитель — есть и побежденные народы. Продолжая ряд аналогий, второсортные. Узнаете, чем пахнет?





К чему это я… Сильно сомневаюсь, что фашизм когда-либо возродится в том виде, в каком он был в XX веке. Но другие его ипостаси могут стать реальностью уже нашего времени. И основная опасность исходит не только от зигующих подростков, а от нас с вами — фрустрированного среднего класса, занятого поисками не выхода, а виноватых.





Поэтому в следующий раз, когда решите написать что-то на тему «гейропы», «Беларуси для белорусов», великой и прекрасной России (или, оказавшись по ту сторону баррикад, призовете «душить москалей»), вспомните уроки истории и уберите руки с клавиатуры. Ведь, как говорил Борис Стругацкий: «Вы не замечаете, что больны и заразны. Вам кажется, что вы знаете о фашизме все…»

Юные жительницы Польши 16 сентября 1939 года уходят на фронт, чтобы противостоять немецкой агрессии. Каждая из героинь на этом фото погибла.





Первые чернокожие женщины в армии США перед отъездом из Нью-Йорка 2 февраля 1945 года.





Тренировка женщин-партизан на Филиппинах, 8 ноября 1941 года.





Школьная учительница из долины Аоста сражается в «Белом патруле» немного выше стратегического укрепления Little Saint Bernard в Италии, 4 января 1945 года. Итальянские партизаны почти вычеркнуты из мировой истории, хотя они боролись с фашизмом с 1927 года.





Китайская медсестра перевязывает раненого мальчика.





Француженка из движения сопротивления выслеживает немецких снайперов, 29 августа 1944 года.





Британские медсёстры разбирают завалы госпиталя в Лондоне. Здесь только в первые месяцы 1941 года от налёта авиации пострадало 4 госпиталя и погибли сотни людей.





Санитарки высаживаются на пляжи Нормандии. Всего за один день 6 июня 1944 года здесь погибло и пропало без вести больше 4000 человек из Канады, Великобритании и США.



