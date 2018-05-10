После сбора подписей «За чистый воздух в Новополоцке» активисты Дмитрий Соловьев и Татьяна Мастыкина направились в сторону завода, чтобы сделать фото- и видеосъемку его окрестностей для визуализации проблемы.





— Выйдя из проходной завода, охранник начал хватать за руки активистку, которая снимала видео. Он позвал на помощь других охранников. Их основным аргументом было то, что запрещено осуществлять съемку на территории завода, — сообщает spring96.org





Сами активисты утверждают, что на территорию завода они не заходили и даже не собирались.





— Улица Промышленная в Новополоцке не является территорией «Полимира». Трубы завода видно даже в Полоцке. В таком случае, следуя из логики охранников, вообще надо запретить съемку всего города. Для новополочан проблема экологии очень актуальна, и они все понимают, что заводы не остановишь, но улучшить ситуацию можно, — считают они.