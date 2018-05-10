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В Бобруйске вор-«супертяж» умудрился украсть фрагмент чугунного изделия весом 400 кг

В Бобруйске возбуждено уголовное дело по статье 205 часть 1 УК («Кража»), которое одновременно может служить рекомендацией для попадания в заявку на крупный турнир по тяжелой атлетике.