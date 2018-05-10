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В Бобруйске вор-«супертяж» умудрился украсть фрагмент чугунного изделия весом 400 кг

В Бобруйске возбуждено уголовное дело по статье 205 часть 1 УК («Кража»), которое одновременно может служить рекомендацией для попадания в заявку на крупный турнир по тяжелой атлетике.

Дело в том, что 1 мая со двора дома на улице 1 мая (такой вот житейский каламбур) пропал «фрагмент чугунного изделия» весом 400 килограммов. Сотрудники угрозыска вскоре установили, что рекордный подход совершил неработающий, ранее не судимый бобруйчанин 1996 года рождения, сообщает «Коммерческий курьер».
07:29 10/05/2018






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