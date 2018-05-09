Ольга Кравчук описала в своем «Facebook» историю празднования дня рождения их с Дмитрием Галко несовершеннолетнего сына Яна. После торжества журналиста объявили в розыск как подозреваемого в «насилии в отношении милиционера».





По словам женщины, в тот вечер из окна прыгнули двое парней.









«Один из них, 18-летний Арсений выскочил из-за страха получить штраф за распитие с несовершеннолетними, и сломал позвоночник, который потом несколько раз оперировали. Арсений почти выздоровел и теперь ходит. Но пока лежал в больнице, рассказывал Яну, что милиция просила его дать показания на него и его отца. И он отказался».





Однако на днях Ольга Кравчук узнала, что Арсения будут судить за наркотики.





«Сейчас оказалось, что у Арсения выпрыгнувшего нашли в кармане два пакетика с марихуаной. Надо же, Арсений так дорожил своими пакетиками, что решил сигануть с марихуаной вместе, не выбросив её подальше, не спрятав в квартире. И, внимание! Анализы крови Арсения показали содержание наркотиков в крови. Причем, анализы, сделанные после операции на позвоночник. После наркоза нашли остатки наркоза. Вырванный из контекста операции, сам этот факт звучит и впечатляет».





Ольга Кравчук пишет, что на днях парня будут судить.





22 сегодня журналиста и блогера Дмитрия Галко задержали на белорусско-украинской границе. С 27 апреля он находится в СИЗО на Володарке. Ему уже предъявлено обвинение. Галко может грозить до 6 лет лишения свободы.









Письма Дмитрию Галко можно присылать по адресу: СИЗО №1, 220030 г. Минск, ул. Володарского. д. 2, камера 44.



