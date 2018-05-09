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Дело Дмитрия Галко клонируется: друга сына могут посадить за наркотики

Друга сына Дмитрия Галко, который не захотел свидетельствовать против журналиста, хотят посадить за наркотики.

Ольга Кравчук описала в своем «Facebook» историю празднования дня рождения их с Дмитрием Галко несовершеннолетнего сына Яна. После торжества журналиста объявили в розыск как подозреваемого в «насилии в отношении милиционера».

По словам женщины, в тот вечер из окна прыгнули двое парней.


«Один из них, 18-летний Арсений выскочил из-за страха получить штраф за распитие с несовершеннолетними, и сломал позвоночник, который потом несколько раз оперировали. Арсений почти выздоровел и теперь ходит. Но пока лежал в больнице, рассказывал Яну, что милиция просила его дать показания на него и его отца. И он отказался».

Однако на днях Ольга Кравчук узнала, что Арсения будут судить за наркотики.

«Сейчас оказалось, что у Арсения выпрыгнувшего нашли в кармане два пакетика с марихуаной. Надо же, Арсений так дорожил своими пакетиками, что решил сигануть с марихуаной вместе, не выбросив её подальше, не спрятав в квартире. И, внимание! Анализы крови Арсения показали содержание наркотиков в крови. Причем, анализы, сделанные после операции на позвоночник. После наркоза нашли остатки наркоза. Вырванный из контекста операции, сам этот факт звучит и впечатляет».

Ольга Кравчук пишет, что на днях парня будут судить.

22 сегодня журналиста и блогера Дмитрия Галко задержали на белорусско-украинской границе. С 27 апреля он находится в СИЗО на Володарке. Ему уже предъявлено обвинение. Галко может грозить до 6 лет лишения свободы.


Письма Дмитрию Галко можно присылать по адресу: СИЗО №1, 220030 г. Минск, ул. Володарского. д. 2, камера 44.


21:30 09/05/2018






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