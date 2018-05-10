Букмекеры назвали фаворитов "Евровидения"

В тройке лидеров, по их мнению, также белорус Александр Рыбак, представляющий Норвегию, и Нетта из Израиля. Сведения главных букмекерских контор размещены на сайте Eurovisionworld.com, пишет РИА Новости.





В нынешнем году "Евровидение" впервые проходит в Португалии. В первом полуфинале 8 мая выступили исполнители из 19 стран, но только десять вышли в финал, который пройдет 12 мая.





После первого полуфинала фаворитом букмекеров оказалась Фурейра, которая исполняет композицию Fuego. Второе место, по сводным сведениям 10 букмекерских контор, прочат Рыбаку, который в 2009 году уже побеждал на этом конкурсе. С песней How to write a song он выйдет на сцену во втором полуфинале в 10 мая. Третью строчку занимает Нетта с песней Toy.





Также в первую десятку попали исполнители из Франции, Швеции, Литвы, Эстонии, Чехии, Болгарии и Молдавии.