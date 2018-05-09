Сегодня на улице жарко. В Миске – до 28 градусов с плюсом.

- Но уже сейчас, - говорят специалисты Белгидромета, - в некоторых регионах страны погода начала портиться. Ожидается шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду и грозы.

По словам синоптиков, такой прогноз актуален сегодня с 14.00 до 20.00 для Гомельской, Могилевской, Брестской области, а также для юго-востока Минской области. Из-за ухудшения погоды объявлен предпоследний оранжевый уровень опасности. МЧС просит белорусов быть предельно осторожными в случае резкого ухудшения погоды.





Завтра же погода обещает быть спокойной. Кратковременные дожди возможны только в отдельных районах по юго-западу страны.