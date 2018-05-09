Видео. Как могилевские автолюбители в честь Дня Победы зажгли звезду

Видео: Чирков Олег/YouTube

Как рассказал TUT.BY администратор автоклубов MOGILEV RACING и 6REGION

Олег Чирков, всего было задействовано около 60 машин. Организовали флешмоб на авторынке.









Подобные флешмобы могилевские автолюбители проводят не первый раз: с Новым годом они поздравили горожан 130-метровым движущимся снеговиком.