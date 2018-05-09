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Видео. Как могилевские автолюбители в честь Дня Победы зажгли звезду

Могилевские автолюбители поздравили свой город с Днем Победы, составив из автомобилей звезду.

Видео: Чирков Олег/YouTube

Как рассказал TUT.BY администратор автоклубов MOGILEV RACING и 6REGION

Олег Чирков, всего было задействовано около 60 машин. Организовали флешмоб на авторынке.



Подобные флешмобы могилевские автолюбители проводят не первый раз: с Новым годом они поздравили горожан 130-метровым движущимся снеговиком.

19:30 09/05/2018






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