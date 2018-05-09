Видео. Как могилевские автолюбители в честь Дня Победы зажгли звезду
Могилевские автолюбители поздравили свой город с Днем Победы, составив из автомобилей звезду.
Видео: Чирков Олег/YouTube
Как рассказал TUT.BY администратор автоклубов MOGILEV RACING и 6REGION
Олег Чирков, всего было задействовано около 60 машин. Организовали флешмоб на авторынке.
Подобные флешмобы могилевские автолюбители проводят не первый раз: с Новым годом они поздравили горожан 130-метровым движущимся снеговиком.
19:30 09/05/2018
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