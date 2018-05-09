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"Бессмертный полк" несет потери: двоим ганцевчанам понадобилась помощь медиков полк"

Двое жителей Ганцевич после акции "Бессмертный полк" оказались в больнице.

Как пишет «Ганцавіцкі час», один юноша упал в обморок прямо во время митинга. Рядом стоящие горожане тут же оказали ему помощь. Другой парень свалился с ног, когда ступал на проезжую часть. Юношу с окровавленным лицом медики уложили на носилки и увезли в больницу.


Интересно, что «победные торжества» в райцентре проходили вчера. Законный выходной официозным митингом решили не портить."


19:06 09/05/2018






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