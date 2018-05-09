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В России запустили троллейбус с могилой Неизвестному солдату

В салоне троллейбуса находится могила Неизвестному солдату и "вечный огонь", а управляет транспортным средством водитель в гимнастерке.

Фото: engels-city.ru

В городе Энгельс, Саратовской области России в среду, 9 мая, появился троллейбус в салоне которого находится макет могилы Неизвестному солдату.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал российский блогер Рустем Адагамов.

Кроме могилы, в салоне также находится макет Вечного огня, а управляет троллейбусом водитель в гимнастерке.

Пользователи тут же отреагировали на этот "креатив". "Маразм крепчал, деревья гнулись!", "Какие мраки!" - пишут они.



Как сообщалось, Путин, во время выступления на параде Победы в Москве 9 мая, заявил, что не даст "забыть, кто спас мир".

А российские солдаты в Сирии сегодня ходили парадом по своей авиабазе.

korrespondent.net
20:09 09/05/2018






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