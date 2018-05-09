Что скрывается под пресловутой белорусской толерантностью

«Цэнтр новых ідэй» в рамках спецпроекта «Зомби-идеи» продолжает «препарировать наиболее вредные мнения, засевшие в головах белорусов». Участники последней дискуссии замахнулись на один из столпов белорусской государственной мифологии — белоруса любят преподносить миру как мирного, незлобивого, памяркоўнага человека, терпимого ко всем мировым религиям, расам, взглядам, главное, чтобы они не нарушали мирный расцвет «синеокой», сообщает «Заўтра тваёй краіны».

Толерантность, по академическому определению, это — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению, согласие воспринять их даже в том случае, если они противоречат мировоззренческим установкам самого наблюдателя.

Как раз с этим в Беларуси большие проблемы, считают участники дискуссии и рассматривают привычный образ «гостеприимного белоруса» как лицемерный.









— Можно говорить о преломлении значения толерантности в обществе. В обывательском понимании толерантные белорусы — это те, которые терпят. Это, как мне кажется, одно из заблуждений. Толерантность — это о терпимости, но не о терпении в том смысле, когда тебе постоянно натирает обувь, но ты ее упорно носишь, а не покупаешь новую. И толерантность совсем не означает отсутствие или отказ от собственной точки зрения, отсутствие принципиальности, боязнь указать другим на их ошибки, — говорит председатель правления МОО «Гендерные перспективы» Ирина Альховка.

Кроме того, как считает эксперт, большая белорусская проблема в том, что «мы судим по себе, все, что делают другие люди, и уверены, что это — последняя правда в последней инстанции».

Говоря о неприятии иного, Ирина Альховка отмечает, что даже в профессиональной среде толерантность не назовешь стандартом.

— Во время работы с проблемой торговли людьми, я часто встречалась примерно с таким мнением: «Зачем помогать проституткам? Если работает проституткой, значит, сама была не против, зачем на помощь тратить деньги, время — нужно помогать хорошим!». Я не вижу толерантности в отношении тех групп, с которыми работаю. Иной, незнакомый, другой — это вызывает чувство угрозы у белоруса. Но мне кажется, это не врожденное чувство, а воспитанное. Мы слишком замкнуты на себе, — полагает эксперт.

В закрытом омуте толерантность не водится

Жизнь в иерархическом обществе предполагает постоянное сравнение себя с другими членами этого общества, самодостаточность — не приветствуется.

— Толерантным быть сложно в обществе закрытом, иерархическом, вертикальном, где многие вопросы решаются с позиции силы. Значение имеет и вопрос внутренней свободы. Когда человек растет в культуре, где все всех сравнивают, думаю, это тоже не способствует самодостаточности, толерантности. Нашей культуре пока не удается воспитывать самодостаточных личностей, которые могут позволить себе быть самим собой, сказать: я — гей, я — женщина, которая не хочет иметь детей, я — женщина, которая хочет иметь много детей, — считает Ирина Альховка.

Как отмечает в комментарии Завтра твоей страны кандидат культурологии, эксперт по культуре и образованию «Либерального клуба» Вадим Можейко, белорусское общество очень атомизировано, у людей нет традиции совместных горизонтальных действий, у них не возникает конфликта — круг общения очень узкий.

— Чаще всего такие люди не встречали иных, отличных от них по взглядам, вере, расе, идентификации. Как только встречают, оказывается, что под этим слоем якобы толерантности у белорусов скрываются затаенные конфликты, фобии, — говорит Вадим Можейко.

По мнению эксперта, белорусская толерантность зачастую синоним просто безразличия, а ее содержание — «моя хата с краю».

— А это, скорее, попытка спрятаться от общества, совсем не толерантность. Думаю, проблема толерантности у нас напрямую связана с недостаточностью глубокого гуманитарного образования, множество вещей — гендер, ислам, та же толерантность — понимаются белорусами на уровне слухов, небылиц и так далее, а где непонимание — там страх и враждебность. Пресловутая «памяркоўнасць» — привычка не быть социально активным, воздерживаться в принципе от заявления мнения, от участия, от коммуникации, — считает Вадим Можейко.





О том, что степень белорусской толерантности сильно преувеличена, свидетельствуют и данные исследования Служба Гэллапа, опубликованного в августе прошлого года. Опрос по отношению к иммигрантам проводился в 138 странах — Беларусь со средним баллом 3,38 заняла 112 место. Правда, наша толерантность к иммигрантам выше соседской: балл Латвии — 2,04, у России — 2,60, у Литвы — 2,72, у Украины — 3,15, у Польши — 3,31.