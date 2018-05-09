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В Черногории прострелили ногу журналистке, которая занимается расследованиями

В Черногории произошло уже второе за последнее время нападение на журналистов.


Журналистку Оливеру Лакич атаковали у входа в ее дом в Подгорице вечером 8 мая. Ей прострелили ногу, но сейчас жизни женщины ничего не угрожает. Раненую Оливеру Лакич доставили в больницу.

 

После этого инцидента Евросоюз и США призвали защитить журналистов в балканской стране.

 

Оливера Лакич – журналистка черногорской газеты «Vijesti». Главный редактор издания Михаило Йовович говорит, что журналистка рассказала ему, что к ней подошел мужчина и выстрелил. При этом двое других мужчин бросились бежать.

 


На журналистку уже нападали 6 лет назад, когда она написала серию материалов о подозрительных сделках с участием табачной фабрики. Тогда нападающего на несколько месяцев поместили в тюрьму, а Оливеру Лакич охраняла полиция.

Премьер-министр Черногории Душко Маркович осудил нападение и призвал провести «быстрое и эффективное расследование», определить мотив и заказчика.

 

Это уже второе нападение на журналистов за последнее время. В начале апреля произошел взрыв рядом с домом журналиста в городе Биело-Поле.

Белсат
17:00 09/05/2018






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