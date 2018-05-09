Прибрался. Пенсионер сжигал мусор — сгорели дом, сарай, гараж и еще соседская хозпостройка
О произошедшем сообщает сайт МЧС.
Инцидент произошел в деревне Ястрембель Барановичского района на улице Дачной. Огнем был уничтожен дом пенсионера, прилегающая к дому хозпостройка.
Был повреждены кирпичный гараж и 20 кв.м. кровли хозпостройки, принадлежащей соседке пенсионера.
Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора на приусадебном участке.
"Белорусский партизан"
15:42 09/05/2018
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