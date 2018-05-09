Инцидент произошел в деревне Ястрембель Барановичского района на улице Дачной. Огнем был уничтожен дом пенсионера, прилегающая к дому хозпостройка.





Был повреждены кирпичный гараж и 20 кв.м. кровли хозпостройки, принадлежащей соседке пенсионера.





Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора на приусадебном участке.



