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Прибрался. Пенсионер сжигал мусор — сгорели дом, сарай, гараж и еще соседская хозпостройка

О произошедшем сообщает сайт МЧС.

Инцидент произошел в деревне  Ястрембель Барановичского района на улице  Дачной. Огнем был уничтожен дом пенсионера, прилегающая к дому хозпостройка.

Был повреждены кирпичный гараж и 20 кв.м. кровли хозпостройки, принадлежащей соседке пенсионера.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора на приусадебном участке.


"Белорусский партизан"
15:42 09/05/2018






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