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КГК Гомельской области проверил «Дожинки». Оплачено то, что не делали

Выявлены факты необоснованного расходования бюджетных средств при строительстве объектов к проведению областного праздника тружеников села «Дожинки – 2017».

Так, при реконструкции общежития и здания отделения скорой помощи в г. Житковичи были приняты и оплачены за счет средств бюджета фактически невыполненные работы и затраты на сумму 285 тыс. BYN.

После вмешательства КГК области общая сумма выявленных завышений была исключена из стоимости строительства объектов, и рассматривается вопрос о привлечении предприятия и его должностных лиц к административной ответственности.

Материалы проверки также направлены в правоохранительные органы для правовой оценки действиям должностных лиц предприятия.


14:34 09/05/2018






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