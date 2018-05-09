КГК Гомельской области проверил «Дожинки». Оплачено то, что не делали

Так, при реконструкции общежития и здания отделения скорой помощи в г. Житковичи были приняты и оплачены за счет средств бюджета фактически невыполненные работы и затраты на сумму 285 тыс. BYN.





После вмешательства КГК области общая сумма выявленных завышений была исключена из стоимости строительства объектов, и рассматривается вопрос о привлечении предприятия и его должностных лиц к административной ответственности.





Материалы проверки также направлены в правоохранительные органы для правовой оценки действиям должностных лиц предприятия.



