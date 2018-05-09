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Фотофакт. На улицах Гродно появилась уникальная дорожная разметка

Следы медведя, гусеничной техники и театральные маски. На улицах Гродно появилась уникальная дорожная разметка/

На пешеходных переходах в знаковых местах областного центра изменили формат дорожной разметки. Теперь дежурная белая полоска не только удивляет необычной графикой и побуждает быть еще внимательнее при переходе проезжей части, но и заставляет улыбнуться. 

Уникальный для республики экспериментальный проект по нанесению на переходах надписей и креативных рисунков – результат совместной работы Гродненской ГАИ, ГрГУ имени Янки Купалы и КУП «СМЭП Гродненского облисполкома». 

Теперь «зебра» на проспекте Космонавтов возле автовокзала с жителями и гостями Гродно… «здоровается»: на переходе стройные ряды привычных линий украсило слово «Вітаем!». Подобные надписи появились и на пешеходных переходах у железнодорожного вокзала и Старого и Нового замков. 


А возле здания драматического театра переход «примерил» театральную маску – символичный для этого объекта рисунок. Такая же вскоре появится и у здания областного театра кукол. У Кургана Славы и памятника воинам освободителям Гродно – танка Т-34-85 в центре города линии пешеходной разметки обрамляет орнамент в виде следов гусеничной техники. А на веселый лад гродненцев и туристов будут настраивать «отпечатки» медвежьих лап – такой узор появится на пешеходных переходах возле Гродненского зоопарка. 

– Проект призван привлечь внимание общественности к проблематике пешеходного травматизма, побудить пешеходов быть внимательнее при переходе дороги и пересекать ее только по «зебре», а водителей – снижать перед ней скорость. Разработано несколько тематических эскизов. Один из них – силуэт руки и глаз – будет использоваться массово. Он появятся возле детских садов и школ. Рассчитываем, что наряду с привычными надписями «Посмотри налево», «Посмотри направо» новые рисунки помогут сформировать у детей привычку не спешить перед тем, как ступить на проезжую часть, а убедиться в безопасности движения, – отметил начальник отделения агитации и пропаганды управления ГАИ УВД облисполкома Андрей Цыдик

Гродненская правда
14:24 09/05/2018






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