«Многие ЖКУ уже практически возмещают себестоимость. А по указанным в постановлении услугам (газоснабжение, подогрев воды и отопление. — Прим. ред.) мы еще не приближаемся к полному их возмещению», — пояснила начальник отдела управления экономики ЖКХ Жанна Попучеева. Возмещение населением затрат по остальным ЖКУ приближается к 100%.





Напомним, сейчас в Беларуси население возмещает около 80% затрат на потребляемую электроэнергию, 20% — на тепловую. По прогнозам вице-премьера Анатолия Калинина, оплачивать по полному тарифу отопление белорусы будут не раньше 2025 года.





— При начислении платы за ЖКУ по субсидируемым тарифам гражданам предоставляется государственная льгота. Если же гражданин длительно не занят в экономике, он этой льготы лишается и будет платить по экономически обоснованным тарифам, — уточняет специалист, передает портал коммунальной грамотности. — Оплачивать данные услуги (газоснабжение, подогрев воды и отопление. — Прим. ред.) по полному тарифу будут граждане, включенные в список не занятых в экономике и являющиеся при этом собственниками, нанимателями жилого помещения, членами организации застройщиков, дольщиками, заключившими договор, предусматривающий передачу во владение и пользование объекта долевого строительства, и лизингополучатели, заключившие договор лизинга.





Жанна Попучеева напоминает, что полная оплата ЖКУ «фактически коснется только тех граждан, которые имеют в собственности квартиры, на которых оформлен договор аренды и так далее».





— Если плательщиком является трудоспособный гражданин, занятый в экономике, а не занятый в экономике гражданин — просто член семьи, то начисление оплаты будет производиться в общеустановленном порядке. Если, например, сын не занят в экономике, но плательщиком ЖКУ является мать, они будут оплачивать ЖКУ по обычным тарифам, а не по полной стоимости.





Специалист уточняет, что «начисление платы за ЖКУ будет производиться по месту жительства гражданина, то есть согласно штампу, который стоит в паспорте».





— К примеру: владелец квартиры — отец, который не работает и которого включили в списки. В его квартире живут взрослые работающие дети (они же там и зарегистрированы вместе с ним), а сам он проживает в другом месте. Тогда отец будет оплачивать свою часть коммунальных услуг согласно постановлению № 315. То есть объемы оказываемых услуг будут разделены между зарегистрированными гражданами. Гражданин, включенный в список, будет платить 100% только за свой объем услуг (за газоснабжение, подогрев воды и отопление).





В ЖКХ подсчитали, что для типовой двухкомнатной квартиры в 4 квадратных метров, в которой живет только гражданин, включенный в список тунеядцев, придется заплатить по жировке за месяц на 45−65 рублей больше.





— Если потребление горячей воды будет в пределах нормы, то плата за нее вырастет на 5−6 рублей, отопление — на 60 рублей. В случае, если отопление жилого помещения осуществляется от индивидуального газового отопительного прибора, — на 40 рублей. То есть в итоге гражданину, включенному в список, придется заплатить за месяц на 45−65 рублей больше.





Если в квартире живут трое человек и собственник является тунеядцем, то плата за отопление может вырасти на 30 рублей (если жилое помещение отапливается от индивидуального газового отопительного прибора — на 15−16 рублей), уточнили в ЖКХ.





Напомним, 25 января Александр Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты.









Позже правительство определило, кто будет подпадать под действие обновленного документа по тунеядству — декрета № 1. При этом не был утвержден окончательный перечень услуг, которые попавшие под действие декрета № 1 должны будут оплачивать по полным тарифам.





Ранее Александр Лукашенко на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ страны 10 апреля заявил, что основная суть декрета № 1 в том, чтобы люди работали и оплачивали предоставленные государством услуги, в том числе здравоохранения, ЖКХ.





Формировать базу тунеядцев будет Минтруда. Эту базу планируют создать к 1 декабря этого года, она будет обновляться раз в квартал.