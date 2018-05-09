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Голодающую шестой день гомельчанку Наталью Василенко посетили врачи. Состояние ухудшается

В Гомеле Наталью Василенко, инвалида третьей группы, которая шестой день держит голодовку, посетили врачи.

По словам жительницы областного центра, 7 мая к ней приходили из поликлиники по месту жительства, измеряли давление, проводили осмотр.

"Они сказали, осмотрев суставы, что, возможно, у меня еще и артрит и надо сделать снимок в поликлинике. Но я с трудом передвигаюсь по квартире и до поликлиники не дойду",— заметила в комментарии БелаПАН Василенко.

Она продолжает голодать, хотя, по словам женщины, «силы покидают», у нее отмечаются перепады артериального давления, тахикардия, общая слабость.

Никакой реакции на голодовку со стороны социальных служб либо медицинского руководства пока не последовало.

Заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации Гомельской городской центральной поликлиники Анна Прецкайло отказалась комментировать БелаПАН ситуацию без разрешения главного врача. Но дозвониться до главврача не представляется возможным. «Она на совещаниях, она занятый человек», — заметила Прецкайло.

«У нее (Натальи Василенко) случилась эта ситуация не сейчас, а 3 мая. Мы писали 3 мая информацию, компетентные органы ее получили. Вы же знаете, что мы никакой информации медицинского характера не даем, зачем вы нам звоните? А другого характера мы не можем дать, потому что мы медицина. Всю другую информацию мы дали компетентным органам — то есть это исполкомы», — объяснила Прецкайло.

Василенко требует объективного медобследования и назначения ей второй группы инвалидности. Сейчас у нее третья рабочая, но трудоустроиться с ней жительница Гомеля не может.

Naviny.by
11:16 09/05/2018






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