По словам жительницы областного центра, 7 мая к ней приходили из поликлиники по месту жительства, измеряли давление, проводили осмотр.





"Они сказали, осмотрев суставы, что, возможно, у меня еще и артрит и надо сделать снимок в поликлинике. Но я с трудом передвигаюсь по квартире и до поликлиники не дойду",— заметила в комментарии БелаПАН Василенко.





Она продолжает голодать, хотя, по словам женщины, «силы покидают», у нее отмечаются перепады артериального давления, тахикардия, общая слабость.





Никакой реакции на голодовку со стороны социальных служб либо медицинского руководства пока не последовало.





Заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации Гомельской городской центральной поликлиники Анна Прецкайло отказалась комментировать БелаПАН ситуацию без разрешения главного врача. Но дозвониться до главврача не представляется возможным. «Она на совещаниях, она занятый человек», — заметила Прецкайло.





«У нее (Натальи Василенко) случилась эта ситуация не сейчас, а 3 мая. Мы писали 3 мая информацию, компетентные органы ее получили. Вы же знаете, что мы никакой информации медицинского характера не даем, зачем вы нам звоните? А другого характера мы не можем дать, потому что мы медицина. Всю другую информацию мы дали компетентным органам — то есть это исполкомы», — объяснила Прецкайло.





Василенко требует объективного медобследования и назначения ей второй группы инвалидности. Сейчас у нее третья рабочая, но трудоустроиться с ней жительница Гомеля не может.