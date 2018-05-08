Что они делают с квадрокоптером?





«Гродноэнерго» приобрел квадракоптер DJI Phantom 4 летом 2016 года, его пилотом стал Алексей Бернацкий, специалист предприятия средств диспетчерского и технологического управления. Летом 2017 года посредством дрона проверяли качество ремонта одного из дымоходов ТЭЦ-2 в Гродно: выяснилось, что к исполнителю ремонта были претензии. Также с помощью дрона наблюдали с высоты за линиями передачи в окрестностях Гродно, которые стоят на болотистой местности, оценивали, насколько быстро зарастают просеки вокруг линий.





Второй дрон в 2017 году приобрели Лидские электросети — там с его помощью наблюдают за ветряными мельницами у Новогрудка.









Пока эксперимент, а когда станет нормой?





В феврале 2018 года «Гродноэнерго» вступило в Белорусскую федерацию беспилотной авиации, пятеро работников получили права пилота и удостоверения на управление квадрокоптерами. Это позволит вскоре перейти к постоянному использованию дронов в повседневной работе.





На республиканском совещании по развитию энергосистемы, которое прошло в марте 2018 в Лиде, было предложено расширить опыт гродненцев на всю страну, чтобы в каждой области электросети пользовались дронами.