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Гродненские электрики первыми в Беларуси начали пользоваться дронами для контроля за объектами

Состояние линий электропередач, дымоходов ТЭЦ и других высоких объектов трудно контролировать с земли: где-то слишком высоко, где-то подъехать трудно. Поэтому уже несколько лет специалисты гродненских электросетей возвышаются над объектами на дроне, пишет «Гродненская правда».
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Что они делают с квадрокоптером?

«Гродноэнерго» приобрел квадракоптер DJI Phantom 4 летом 2016 года, его пилотом стал Алексей Бернацкий, специалист предприятия средств диспетчерского и технологического управления. Летом 2017 года посредством дрона проверяли качество ремонта одного из дымоходов ТЭЦ-2 в Гродно: выяснилось, что к исполнителю ремонта были претензии. Также с помощью дрона наблюдали с высоты за линиями передачи в окрестностях Гродно, которые стоят на болотистой местности, оценивали, насколько быстро зарастают просеки вокруг линий.

Второй дрон в 2017 году приобрели Лидские электросети — там с его помощью наблюдают за ветряными мельницами у Новогрудка.


Пока эксперимент, а когда станет нормой?

В феврале 2018 года «Гродноэнерго» вступило в Белорусскую федерацию беспилотной авиации, пятеро работников получили права пилота и удостоверения на управление квадрокоптерами. Это позволит вскоре перейти к постоянному использованию дронов в повседневной работе.

На республиканском совещании по развитию энергосистемы, которое прошло в марте 2018 в Лиде, было предложено расширить опыт гродненцев на всю страну, чтобы в каждой области электросети пользовались дронами.

Источник: Hrodna.life
09:40 09/05/2018






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