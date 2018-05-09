«Ей-богу я не знал, что есть ограничения на астрологические прогнозы. Кстати, я предсказывал победу Путина В.В., что и произошло», — посетовал маг.





Привлекшее внимание Роскомнадзорапредсказание было опубликовано в газете «Джентри», главным редактором которой является этот астролог.





По данным агентства, Ремпель ранее уже давал политические прогнозы. В 2011-м спрогнозировал победу Путина на выборах 2012 года и уход премьер-министра Дмитрия Медведева из политики в 2017-м. Он также заявлял, что оппозиционер Алексей Навальный никогда не сможет стать президентом с такой фамилией.