Двадцать педофилов задержано за 3 месяца в Минской области

Об этом сообщил МЛЫН.BY заместитель начальника управления наркоконтроля и противодействия торговле людьми криминальной милиции управления внутренних дел облисполкома, подполковник милиции Евгений Дубаневич.





– Только за 3 месяца 2018 года нашим подразделением выявлено 26 преступлений по линии педофилии, задержано 20 человек, – отметил Евгений Дубаневич. – По-прежнему жертвами педофилов становятся дети из неблагополучных семей, в том числе ребята, находящиеся в социально опасном положении, воспитанники детских домов и интернатов. Причем сексуальному насилию в равной степени подвергаются как девочки, так и мальчики.





Практика показывает: педофилы стараются устроиться на работу в места пребывания детей и молодежи – в школы, интернаты, различные дома творчества, спортивные секции. И здесь, по словам представителя правоохранительных органов, вычислить педофила оперативным путем проблематично. Вся надежда в этом вопросе на общественность. Поэтому с целью раннего выявления признаков сексуального насилия в отношении несовершеннолетних особый упор делается на тесное взаимодействие с учреждениями образования и здравоохранения.









– С развитием информационных технологий педофилы получили серьезный инструмент, доступный в любое время и в любом месте. Социальные сети обеспечивают весьма благоприятную почву для поиска и переписки с несовершеннолетними, – рассказывает Евгений Дубаневич. – Личная страничка, в том числе благодаря статусам в социальных сетях, дает возможность взрослому узнать об увлечениях ребенка, круге его общения и даже эмоциональном состоянии. Преступник, стараясь наладить контакт, ловко манипулирует эмоциями ребенка, вычисляет, нужен ли ему друг, советчик, или же просто не хватает внимания. Пройдя так называемый путь знакомства, педофил заводит разговор о взаимоотношениях взрослых и детей, затрагивает интимную сферу. Убеждает, что сексуальные контакты между взрослыми и детьми не запрещены. Якобы это даже полезно в плане познания и получения ребенком жизненного опыта. Позже, общаясь по видеосвязи, педофил просит ребенка продемонстрировать свои интимные части тела, нахваливает его. Получив таким образом фотографии интимного характера, злоумышленник начинает угрожать своей жертве: мол, расскажет обо всем родителям или друзьям. И дети, попав на удочку педофила, делают все возможное, чтобы об этом никто не узнал.