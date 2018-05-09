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Украинец признан самым красивым мужчиной в мире

Украинский актер, спортсмен и модель Богдан Юсипчук признан самым красивым мужчиной на международном конкурсе Mister Sea World 2018 в Перу.

29-летний Богдан - звезда сериалов "Возвращение Мухтара", "Дневники темного", художественных фильмов "Синевир", "Тіні незабутих предків", "Чунгул", "Крути 1918". У себя на родине он удостоен титулов "Мистер Украина" в 2014-м и 2017 годах, а также титула "Мистер Конгениальность" на международном конкурсе красоты Mister World 2017. 


В онлайн-голосовании за несколько месяцев до финала конкурса Mister Sea World 2018 Богдан Юсипчук набрал самое большое количество баллов. Конкурс мужской красоты проходил в течение пяти дней в перуанском городе Ило.

По  инф. Белта
09:31 09/05/2018






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