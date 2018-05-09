После 9 мая похолодает

9 мая, в среду, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по югу страны пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, при грозах порывистый.





Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +8..+14°С, по северу +5..+7°С, во второй половине дня повысится до +22..+28°С. Атмосферное давление существенно не изменится.





10-11 мая погодные условия на территории Беларуси будет определять малоподвижный антициклон с центром над северо-западом Европейской части России.





10 мая, в четверг, переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточный умеренный, днем порывистый.





Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, по северо-востоку +5..+6°С, днем от +18°С по северо-востоку до +26°С по юго-западу страны.





11 мая, в пятницу, небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточной четверти слабый до умеренного.





Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, по северо-востоку +3..+4°С, максимальная днем от +15°С по востоку до +23°С по западу страны.