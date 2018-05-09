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Почему белорусские библиотеки заказывают книжки Путина, Проханова и Лимонова

Что происходит с библиотеками во время, когда люди стали меньше читать, а почти каждую книжку вообще можно найти в интернете?

На сайте госзакупок находим тендеры, объявленные городскими библиотеками Гомеля и Могилёва, передает "Еврорадио"

"Если приобретаем первый том, приобретаем и все остальные"

В списках книг, которые купила Гомельская библиотека имени Герцена, вообще не находим белорусскоязычной литературы. Зато здесь есть сразу две книжки Путина — по несколько экземпляров каждой. В библиотеке объясняют: закупаем то, что читают люди, а также книжные новинки:

"Что касается белорусскоязычных изданий, мы заказываем их в государственных издательствах, например, “Мастацтва”, "Белорусская Энциклопедия" и других. Что касается художественной белорусской литературы, ей покупаем в частных издательствах".

Но в списках нет ни Василя Быкова, ни Рыгора Бородулина, ни Нила Гилевича. Из белорусских писателей библиотеки заказывают Наталью Батракову, Николая Чергинца, Евгению Пастернак и Андрея Жвалевского, Людмилу Рублевскую, Андрея Воронина. Последний — это русскоязычный литературный проект братьев Мирослава Адамчика и Адама Глобуса. Спасибо и на том...

Из зарубежной литературы сейчас пользуется популярностью Франц Кафка, продолжают в библиотеке.

"Ещё в белорусских издательствах мы обязательно скупаем книги с большим количеством томов. Короткевич, Науменко, например. Если мы приобрели первый том, то будем приобретать и остальные, когда они выйдут".

 

Дарья Донцова? Её "уже начитались"

А вот Дарья Донцова потихоньку уходит из трендов-брендов. В гомельской библиотеке говорят, что люди её "уже начитались", поэтому она в последнее время не пользуется популярностью.

В могилёвской системе библиотек — 13 филиалов. Сотрудники собирают сведения о том, что интересно людям, и, согласно этому, закупаются книги.

"Эти данные собираются в читальном зале. Потом, согласно с этим, а также с тем, что сейчас популярно в мире, с книжными новинками, мы заказываем книги, получаем прайсы. Потом литература появляется в библиотеке".

 

Дети начинают больше читать по-белорусски

Книги заказывают четыре раза в год, то есть каждый квартал. В списках на ближайший квартал белорусские издания тоже есть: Иван Науменко, Евгения Янищиц, Янка Купала. Но, как рассказывает сотрудница библиотеки, русской и русскоязычной литературой белорусы интересуются гораздо больше.

Библиотекари отмечают тенденцию: на белорусском языке начинают больше читать дети.

"К нам обращаются родители, преподаватели, просят, чтобы было больше белорусскоязычной детской литературы", — подчёркивают в библиотеках.

Нам уверенно перечисляют белорусских авторов, которых заказывают для читателей. Возникает вопрос: стоит ли приобретать новые книги Путина, если можно заказать больше книг, например, нобелевского лауреата Светланы Алексиевич?

"Мы заказываем то, что хотят читать люди", — отвечают в библиотеке.

09:20 09/05/2018






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