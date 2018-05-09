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Фотофакт: В одном из банков Гродно висит герб России

В гродненском офисе Банка ВТБ в Гродно на улице Антонова висит герб Российской Федерации.

Об этом сообщил пользователь Facebook Максим Губаревич. Читатель был возмущен и подписал свою фотографию так: «Банк ВТБ в Гродно, наверное, перепутали страну где находится».


Как оказалось, в здании Банка ВТБ в Гродно на улице Антонова находится Консульский пункт Российской Федерации в Гродно. ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) работает на рынке Беларуси с 1996 года и стабильно входит в десятку крупнейших банков в стране. Основной пакет акций банка (99,99996%) принадлежит Банк ВТБ ПАО (Россия), 1 акцией владеет СООО «ВТБ Лизинг» (Республика Беларусь). 

Банк ВТБ — российский универсальный коммерческий банк c государственным участием (60,9% принадлежит государству). Второй по величине активов банк страны и первый по размеру уставного капитала.

09:11 09/05/2018






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