Те, кто успел добавить платье в корзину, увидели надпись «Этот товар больше недоступен». Также из американской версии онлайн-магазина пропала мужская и женская футболки с советской символикой

«Надоела „имперская ностальгия“, которая все еще встречается. Но немного удивительно [наблюдать ее] у Adidas».





Платье от Adidas с советской символикой 7 мая раскритиковал МИД Литвы, а Украинский институт национальной памяти попросил компанию «Адидас-Украина» не продавать его на территории страны. В фейсбуке пользователи из Литвы и Украины устроили флешмоб с хэштегом #StopAdidas.





Советская символика в Литве с 2008 года приравнена к нацистской и запрещена. Закон о запрете пропаганды символики СССР также действует на Украине.