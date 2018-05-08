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Adidas удалил из онлайн-магазина платье с символикой СССР. Оно возмутило Литву и Украину

Производитель спортивной одежды Adidas удалил из американской версии своего онлайн-магазина платье с гербом СССР и надписью «USSR», возмутившее некоторых жителей Литвы и Украины.

Те, кто успел добавить платье в корзину, увидели надпись «Этот товар больше недоступен». Также из американской версии онлайн-магазина пропала мужская и женская футболки с советской символикой

При этом на британской версии сайта Adidas платье и мужская футболка с надписью «USSR» остались, пишет "Медуза".


«Надоела „имперская ностальгия“, которая все еще встречается. Но немного удивительно [наблюдать ее] у Adidas».

Платье от Adidas с советской символикой 7 мая раскритиковал МИД Литвы, а Украинский институт национальной памяти попросил компанию «Адидас-Украина» не продавать его на территории страны. В фейсбуке пользователи из Литвы и Украины устроили флешмоб с хэштегом #StopAdidas.

Советская символика в Литве с 2008 года приравнена к нацистской и запрещена. Закон о запрете пропаганды символики СССР также действует на Украине.

08:17 09/05/2018






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